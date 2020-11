Spezia, Italiano: «Salvarsi sarebbe come vincere lo scudetto. L’Atalanta è un modello da seguire» (Di venerdì 20 novembre 2020) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera: queste le parole dell’allenatore Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera. Queste le parole dell’allenatore. SALVEZZA – «E? quello che mi ha chiesto il patron dello Spezia, Gabriele Volpi. Ci siamo visti solo una volta, sul suo yacht per festeggiare la promozione e programmare il futuro. Ma ci sentiamo spesso, vuole essere aggiornato su tutto. So bene che sara? difficile Salvarsi, ma ce la giocheremo fino alla fine: sarebbe come vincere un campionato». Spezia – «Siamo la terza squadra piu? giovane del campionato, ma io non faccio mai distinzioni in base all’eta?. Pobega, Ricci, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Vincenzo, tecnico dello, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera: queste le parole dell’allenatore Vincenzo, tecnico dello, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera. Queste le parole dell’allenatore. SALVEZZA – «E? quello che mi ha chiesto il patron dello, Gabriele Volpi. Ci siamo visti solo una volta, sul suo yacht per festeggiare la promozione e programmare il futuro. Ma ci sentiamo spesso, vuole essere aggiornato su tutto. So bene che sara? difficile, ma ce la giocheremo fino alla fine:un campionato».– «Siamo la terza squadra piu? giovane del campionato, ma io non faccio mai distinzioni in base all’eta?. Pobega, Ricci, ...

