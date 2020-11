(Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - LA, 20 NOV - L'infermeria che si svuota, le ottime prestazioni dei giocatori impegnati con le Nazionali. Parte da queste due certezze la sfida delloall', in programma ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Contro l'Atalanta sarà una bella partita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Contro l'Atalanta sarà una bella partita' - SkySport : ? 'Più bello l'ultimo gol in ???di Italiano ?? o il primo dello Spezia in Serie A?' ?? La risposta dell'allenatore dei… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Contro l'Atalanta sarà una bella partita' - napolimagazine : SPEZIA - Italiano: 'Contro l'Atalanta sarà una bella partita' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

(ANSA) – LA SPEZIA, 20 NOV – L’infermeria che si svuota, le ottime prestazioni dei giocatori impegnati con le Nazionali. Parte da queste due certezze la sfida dello Spezia all’Atalanta, in programma d ...Alla vigilia della sfida contro la Dea, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa Di seguito un estratto delle parole del mister dello Spezia: “Cosa serve per fermare l ...