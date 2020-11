Spezia Atalanta, i convocati di Italiano: prima volta per Mattiello (Di venerdì 20 novembre 2020) Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l’Atalanta Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro l’Atalanta. Rientra dall’infortunio Federico Mattiello, alla sua prima chiamata di questa stagione. Portieri: Krapikas, Rafael, ProvedelDifensori: Marchizza, Mattiello, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, VignaliCentrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, DeiolaAttaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Vincenzoha diramato la lista deiin vista della partita contro l’Vincenzo, allenatore dello, ha reso nota la lista deiin vista della partita contro l’. Rientra dall’infortunio Federico, alla suachiamata di questa stagione. Portieri: Krapikas, Rafael, ProvedelDifensori: Marchizza,, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, VignaliCentrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, DeiolaAttaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli Leggi su Calcionews24.com

Spezia: un saluto a Cesena con un buon risultato contro l'Atalanta

Quella dell'ottavo turno di andata, sabato 21 novembre, potrebbe essere l'ultima partita all'Orogel-Manuzzi. Dal 5 dicembre probabile rientro al Picco ...

