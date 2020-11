Spezia-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Hateboer e Muriel (Di venerdì 20 novembre 2020) Alle ore 18:00 di sabato 21 novembre l’Atalanta scenderà in campo a Cesena per affrontare lo Spezia. Una partita importante per gli uomini di Gian Piero Gasperini che cercheranno di riprendere il percorso in campionato dopo la sosta per le Nazionali. Sono 21 i bergamaschi convocati dal tecnico, esclusi dalla lista Hateboer e Muriel. ? Questi i 21 nerazzurri convocati per #SpeziaAtalanta!? Our travelling squad for tomorrow's game!#SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/qsRRHPrFHX — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) November 20, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Alle ore 18:00 di sabato 21 novembre l’scenderà in campo a Cesena per affrontare lo. Una partita importante per gli uomini di Gian Pieroche cercheranno di riprendere il percorso in campionato dopo la sosta per le Nazionali. Sono 21 i bergamaschidal tecnico, esclusi dalla lista. ? Questi i 21 nerazzurriper #!? Our travelling squad for tomorrow's game!#SerieATIM #GoGo ??? pic.twitter.com/qsRRHPrFHX —B.C. (@BC) November 20, 2020 SportFace.

G1926B : RT @DiMarzio: #Atalanta, tre assenze importanti per #Gasperini in vista della sfida con lo #Spezia - DiMarzio : #Atalanta, tre assenze importanti per #Gasperini in vista della sfida con lo #Spezia - sportli26181512 : Spezia-Atalanta, Gasperini: 'Il turnover non c'è più, fin qui è stato rodaggio': Alla vigilia della sfida contro lo… - sportface2016 : #SpeziaAtalanta | I convocati di #Gasperini - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Convocati #Atalanta, tre assenze a sorpresa: #Muriel e non solo ? -