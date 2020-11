Speranza firma l’ordinanza: Lombardia e Piemonte rimangono zone rosse (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con la quale conferma che Lombardia e Piemonte rimarranno zone rosse. Dallo scorso 3 novembre ad oggi sono state diverse le regioni che sono state spostate di zona. Tutti gli spostamenti effettuati, però, sono stati verso un maggiore livello di rischio e dunque misure maggiormente restrittive. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministro della Salute Robertohatocon la quale conferma cherimarranno. Dallo scorso 3 novembre ad oggi sono state diverse le regioni che sono state spostate di zona. Tutti gli spostamenti effettuati, però, sono stati verso un maggiore livello di rischio e dunque misure maggiormente restrittive. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

