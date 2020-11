Speranza firma la nuova ordinanza. Confermate fino al 3 dicembre le misure per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato questa mattina un’ordinanza, che sarà in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, “ferma restando – fa sapere lo stesso ministero – la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”. La Puglia e la Sicilia, dunque, rimangono in zona di rischio arancione. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, hato questa mattina un’, che sarà in vigore da oggi, con cui si rinnovano lerelative alle Regioni. Laè validaal 32020, “ferma restando – fa sapere lo stesso ministero – la possibilità diclassificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”. Lae la, dunque, rimangono in zona di rischio arancione. L'articolo LA NOTIZIA.

TgLa7 : #Covid, #Speranza firma ordinanza: rinnovate #misure per 6 #Regioni - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza firma ordinanze: Campania e Toscana 'zone rosse' #campania - TgLa7 : ++ #Speranza firma ordinanze: #Campania e #Toscana 'rosse' ++ Dal 15 novembre. #EmiliaRomagna, #FriuliVeneziaGiulia… - m_spagna : RT @MPenikas: LN Speranza firma la nuova ordinanza. Confermate fino al 3 dicembre le misure per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sici… - clikservernet : Speranza firma la nuova ordinanza. Confermate fino al 3 dicembre le misure per Calabria, Lombardia, Piemonte, Pugli… -