Sophia Loren "La vita davanti a sè" per il suo ritorno già si parla di Oscar (Di venerdì 20 novembre 2020) Aveva 16 anni l'attrice italiana più famosa di sempre quando entrò in punta di piedi nel mondo del cinema con il primo ruolo, nel film Cuori sul mare. Era il 1950 e il suo nome coincideva ancora con quello dell'anagrafe, Sofia Scicolone. A 70 anni di distanza da quell'esordio, Sophia Loren è tornata sul set, diretta dal figlio Edoardo Ponti in La vita davanti a sé (produzione Palomar, disponibile su Netflix dal 13 novembre). In una desolata periferia di Bari, la vediamo indossare i panni di un'anziana ebrea scampata all'Olocausto, Madame Rosa, che vive sull'orlo della miseria, dando aiuto a bambini in difficoltà. Tra questi,c'è Momo, di origini senegalesi: con il ragazzino nascerà un legame profondo, l'amicizia di due persone sole al mondo. Per questa interpretazione, delicata e poetica, è già trapelata la notizia di ...

