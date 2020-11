Sondaggi elettorali Euromedia: calano Lega e Pd, risale il M5S (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 64% degli italiani ha bollato come tardivi gli interventi messi in atto dal governo per far fronte alla seconda ondata di contagi. E’ quanto emerge dai Sondaggi elettorali Euromedia Research per Porta a Porta andati in onda il 19 novembre 2020. “I giudizi verso governo e regioni sono molto più severi rispetto alla prima ondata – commenta Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research – La maggioranza degli italiani (53,1%) promuove però la suddivisione del Paese in tre zone a seconda del grado di rischio del virus perché ne vede gli effetti positivi”. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali Euromedia: il 28,8% degli italiani non si vuole vaccinare contro il Covid Ieri il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 64% degli italiani ha bollato come tardivi gli interventi messi in atto dal governo per far fronte alla seconda ondata di contagi. E’ quanto emerge daiResearch per Porta a Porta andati in onda il 19 novembre 2020. “I giudizi verso governo e regioni sono molto più severi rispetto alla prima ondata – commenta Alessandra Ghisleri, direttrice diResearch – La maggioranza degli italiani (53,1%) promuove però la suddivisione del Paese in tre zone a seconda del grado di rischio del virus perché ne vede gli effetti positivi”. Segui Termometro Politico su Google News: il 28,8% degli italiani non si vuole vaccinare contro il Covid Ieri il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico ...

lameduck1960 : @Eraclanius Quando diedi l'esame di statistica mi ricordo che in una delle prime lezioni il prof ci disse che, rigu… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 20 novembre 2020: Lega ancora in calo il Pd non ne approfitta. Fratelli d’Italia… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 20 novembre 2020: Lega ancora in calo il Pd non ne approfitta. Fratelli d’Italia… - ___________Luca : @GermanoDottori Rasmussen, Fox News, Cnn ... chi più ne ha più ne metta. Gli americani si saranno annoiati di sonda… - CampioneOmaggio : @gjscco @SBuffagni Non sono i sondaggi a parlare, ma tutte le tornate elettorali dal famoso 33% in poi... -