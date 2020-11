SNAI – Serie A | Napoli-Milan | tradizione «X»Dieci anni dopo ancora Ibra | gol a 2 | 50

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) (o, 20 novembre 2020) - Tra le due squadre, 4 pareggi nelle ultime 5 sfide in campionato. Favoriti i padroni di casa, a 2,35, «2» rossonero a 3,05. Nel 2010 l'ultima vittoria delal San Paolo: andò in rete lo svedese.o, 20 novembre 2020 – Diciannove turni senza sconfitte, con 14 vittorie e 5 pareggi: accompagnato da questa lunga striscia positiva, ilcapolista domenica sera va a giocarsi al San Paolo un pezzo di stagione, contro undistante solo tre punti. Impegno severissimo, a giudizio degli analisti, che confezionano quote favorevoli ai padroni di casa, pur senza grandi squilibri: il segno «1» è dato a 2,35, il «2» rossonero viaggia a 3,05. Merita una certa attenzione la «X», a 3,35, per almeno due motivi contrapposti: prima di tutto, va notato ...