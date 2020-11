Slittino, i convocati dell’Italia per l’esordio di Igls: Dominik Fischnaller guida gli azzurri (Di venerdì 20 novembre 2020) Si stanno scaldando i motori per l’inizio della Coppa del Mondo 2020-2021 di Slittino. Il massimo circuito itinerante scatterà nel weekend del 27-29 novembre sul budello di Igls. Armin Zoeggeler, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha diramato le convocazioni per questo appuntamento in Austria: Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Kevin Fischnaller, Patrick Rastner, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Andrea Voetter, Verena Hofer, Nina Zoeggeler e Marion Oberhofer. Lo scorso anno l’Italia conquistò il terzo posto con Dominik Fischnaller, che diede avvio ad una stagione di vertice per il capitano azzurro, poi secondo in classifica generale. convocati ITALIA COPPA DEL MONDO ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Si stanno scaldando i motori per l’inizio della Coppa del Mondo 2020-2021 di. Il massimo circuito itinerante scatterà nel weekend del 27-29 novembre sul budello di. Armin Zoeggeler, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha diramato le convocazioni per questo appuntamento in Austria:, Emanuel Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Kevin, Patrick Rastner, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Andrea Voetter, Verena Hofer, Nina Zoeggeler e Marion Oberhofer. Lo scorso anno l’Italia conquistò il terzo posto con, che diede avvio ad una stagione di vertice per il capitano azzurro, poi secondo in classifica generale.ITALIA COPPA DEL MONDO ...

OA_Sport : Slittino, i convocati dell’Italia per l’esordio di Igls: Dominik Fischnaller guida gli azzurri - sportface2016 : #Slittino, #azzurri in ritiro ad #Altenberg: otto convocati, presente Dominik #Fischnaller - sportface2016 : #Skeleton, quattro azzurri convocati per la tappa di #Sigulda -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino convocati Definito lo squadrone azzurro per la prima tappa di CdM: Dominik Fischnaller guida il gruppo NEVEITALIA.IT Definito lo squadrone azzurro per la prima tappa di CdM: Dominik Fischnaller guida il gruppo

Dal 27 al 29 novembre, ad Igls il via della stagione per il mondo dello slittino. Saranno 14 gli alfieri di Zoeggeler in gara.

Si scaldano i motori nella Nazionale di slittino: 14 effettivi pronti a partire per l'esordio Cdm di Igls. Giovani e Junior a Koenigssee

E' nutrita la squadra di slittino artificiale che andrà a giocare le proprie carte nella prima tappa stagionale di Coppa del mondo a Igls. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato infatti: ...

Dal 27 al 29 novembre, ad Igls il via della stagione per il mondo dello slittino. Saranno 14 gli alfieri di Zoeggeler in gara.E' nutrita la squadra di slittino artificiale che andrà a giocare le proprie carte nella prima tappa stagionale di Coppa del mondo a Igls. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato infatti: ...