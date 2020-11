Slalom femminile Levi 2020 domani in tv: orario, canale e come vederlo in diretta streaming (Di venerdì 20 novembre 2020) Il programma dello Slalom speciale femminile di Levi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Sulla pista finlandese si disputa la prima gara tra le porte strette, con Mikaela Shiffrin pronta a scendere in pista dopo il lungo stop. La sfida sarà tra lei e Petra Vlhova. La gara è in programma domani sabato 20 novembre, con la prima manche alle 10:15 e la seconda alle ore 13:15, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Il programma dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Sulla pista finlandese si disputa la prima gara tra le porte strette, con Mikaela Shiffrin pronta a scendere in pista dopo il lungo stop. La sfida sarà tra lei e Petra Vlhova. La gara è in programmasabato 20 novembre, con la prima manche alle 10:15 e la seconda alle ore 13:15, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

RSIsport : ?????? La Nazionale svedese femminile di slalom è stata messa in quarantena e non parteciperà alle gare di Levi #FIS… - FisiTrentino : Sabato e domenica la Coppa del Mondo di sci alpino torna protagonista con i due slalom speciale femminile a Levi, i… - voceditalia : Serena Viviani, campionessa di sci che viene dal mare. Il prossimo fine settimana, in Finlandia, sarà al cancellett… - OA_Sport : #Sci alpino, le possibili rivelazioni nello slalom femminile. Hrovat con ambizioni, Moltzan pronta ad esplodere. E… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Coppa Europa sempre più... italiana: si recupereranno in Valle Aurina gli slalom saltati a Trysil #FISAlpine #AlpineSkiing… -