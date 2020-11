Sky: il Napoli ha ribadito agli agenti di Milik che andrà via solo per 18 milioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo quanto riferisce Sky Sport, Arkadiusz Milik ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio. Vuole tornare a giocare e nel Napoli non ci sono prospettive. Il club partenopeo ha spiegato agli agenti del polacco che sul mercato non accetterà di cederlo dietro scambio con altri giocatori. Il suo prezzo è di 18 milioni. Su questo il Napoli non transige. Sky spiega che ci sono diversi club interessati all’attaccante. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo quanto riferisce Sky Sport, Arkadiuszha intenzione di lasciare ila gennaio. Vuole tornare a giocare e nelnon ci sono prospettive. Il club partenopeo ha spiegatodel polacco che sul mercato non accetterà di cederlo dietro scambio con altri giocatori. Il suo prezzo è di 18. Su questo ilnon transige. Sky spiega che ci sono diversi club interessati all’attaccante. L'articolo ilsta.

Sky – Arkadiusz Milik ha deciso: vuole andare via a gennaio. I suoi agente hanno già comunicato la decisione al Napoli. Il Napoli ha palesato agli agenti del calciatore la propria posizione: non si ...

Lippi a Sky: “Gattuso un grande, bravo Insigne a ringraziarlo. Il Napoli sembrava finito!”

Anche negli studi di Sky Sport si commenta la vittoria dell'Italia conquistata contro la Bosnia. Cosi anche Marcello Lippi, ex ct della nazionale italiana.

