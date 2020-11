Sky, bocciato il ricorso per l'esclusiva: Canale Lega, ora si può (Di venerdì 20 novembre 2020) Novità sul fronte Sky Sport, con la tv satellitare che perde il ricorso sull'esclusiva sul calcio. L'idea del Canale Lega più concreta. Ecco quanto scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: 'Sul fronte dei broadcaster, ieri è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato torto a Sky sulla possibilità di avere l'esclusiva di calcio, cinema e serie tv per l'... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Novità sul fronte Sky Sport, con la tv satellitare che perde ilsull'sul calcio. L'idea delpiù concreta. Ecco quanto scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: 'Sul fronte dei broadcaster, ieri è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato torto a Sky sulla possibilità di avere l'di calcio, cinema e serie tv per l'...

100x100Napoli : Sempre più concreta l'idea del #CanaleLega per trasmettere la #SerieA. - TeleDigitale : #Sky, bocciato il ricorso contro il blocco delle esclusive online - sportli26181512 : #Media #Notizie Niente esclusive online per Sky: bocciato il ricorso: Sky Italia non potrà avere diritti tv esclusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky bocciato Sky, bocciato il ricorso per l'esclusiva: Canale Lega, ora si può 100x100 Napoli Sky, bocciato il ricorso per l’esclusiva: Canale Lega, ora si può

Novità sul fronte Sky Sport, con la tv satellitare che perde il ricorso sull’esclusiva sul calcio. L’idea del Canale Lega più concreta. Ecco quanto scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Su ...

La Serie A: via libera a Cvc-Advent e Fsi

Via libera all’unanimità da parte della Lega calcio alla cordata composta dai fondi Cvc, Advent e Fsi per il 10% della media company che gestirà e commercializzerà i diritti della Serie A. Lo riporta ...

Novità sul fronte Sky Sport, con la tv satellitare che perde il ricorso sull’esclusiva sul calcio. L’idea del Canale Lega più concreta. Ecco quanto scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Su ...Via libera all’unanimità da parte della Lega calcio alla cordata composta dai fondi Cvc, Advent e Fsi per il 10% della media company che gestirà e commercializzerà i diritti della Serie A. Lo riporta ...