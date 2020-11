Situazione Scuole, Zampa: Bisogna Impegnarsi per Riaprirle (Di venerdì 20 novembre 2020) Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, parla della Situazione delle Scuole italiane. “Va fatto ogni sforzo per riaprire le Scuole” dichiara Zampa. “Gli effetti dell’isolamento possono essere devastanti. Il contrasto del Covid richiede l’impegno di tutti: istituzioni e famiglie” aggiunge. “Quando vedo le immagini di assembramenti davanti alle Scuole, con i genitori che lo consentono, mi Leggi su youreduaction (Di venerdì 20 novembre 2020) Sandra, sottosegretaria alla Salute, parla delladelleitaliane. “Va fatto ogni sforzo per riaprire le” dichiara. “Gli effetti dell’isolamento possono essere devastanti. Il contrasto del Covid richiede l’impegno di tutti: istituzioni e famiglie” aggiunge. “Quando vedo le immagini di assembramenti davanti alle, con i genitori che lo consentono, mi

AzzolinaLucia : Ieri ho incontrato il Comitato Tecnico Scientifico per un aggiornamento. La situazione nelle scuole è monitorata at… - VITAnonprofit : #Sicurezza nelle #scuole: ecco i dati - stellifernox : Che situazione frizzantina in C*mpania con la riapertura/chiusura delle scuole, non si capisce niente nemmeno per i… - _thescientist17 : Capisco che gestire una situazione del genere non è semplice, ma le scuole erano le ultime a dover chiudere. Consid… - pattysorace : Ddiritto alla salute! -

Ultime Notizie dalla rete : Situazione Scuole Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione Sky Tg24 Comunicato stampa: iniziato con successo il corso online “Costruire lo zerosei”

E’ iniziato mercoledì scorso, con una lezione tenuta da Giuseppe Milan docente dell’Università di Padova, il corso di formazione online Costruire lo zerosei promosso dal Settore Servizi Scolastici.Il ...

Abruzzo zona rossa, Marco Marsilio: "Almeno 17 regioni d'Italia hanno superato il 30% di posti in terapia intensiva"

Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo): "Chi governa i territori capisce in anticipo e spesso meglio del governo centrale qual è la propria situazione. Non ho chiuso le scuole perché il governo ...

E’ iniziato mercoledì scorso, con una lezione tenuta da Giuseppe Milan docente dell’Università di Padova, il corso di formazione online Costruire lo zerosei promosso dal Settore Servizi Scolastici.Il ...Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo): "Chi governa i territori capisce in anticipo e spesso meglio del governo centrale qual è la propria situazione. Non ho chiuso le scuole perché il governo ...