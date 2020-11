Simpatizzante della setta complottista Qanon spara al suo avvocato e lo uccide: “Stai facendo soffrire le mie bambine” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Stai facendo soffrire le mie bambine” e gli spara. Tragedia tra simpatizzanti del movimento dei “cittadini sovrani” in Florida, Stati Uniti. Il gesto omicida l’ha compiuto Neely Petrie-Blanchard che in un impeto improvviso di rabbia ha freddato con la pistola il suo avvocato, Christopher Hallett. L’uomo stava aiutando la donna a riottenere la custodia dei figli. Durante la sua professione di avvocato, Hallett è stato soprattutto il fondatore di un’importante dottrina giuridica antigovernativa chiamata E-Clause LLC. Un tentativo definito dai media americani “sovranista” ma forse più corretto definire libertario, anarcoide, antimercantilista che si rifà addirittura alla ribellione anti-inglese originaria e precedente alla Rivoluzione Americana. Di base questo gruppo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020)le miee gli. Tragedia tra simpatizzanti del movimento dei “cittadini sovrani” in Florida, Stati Uniti. Il gesto omicida l’ha compiuto Neely Petrie-Blanchard che in un impeto improvviso di rabbia ha freddato con la pistola il suo, Christopher Hallett. L’uomo stava aiutando la donna a riottenere la custodia dei figli. Durante la sua professione di, Hallett è stato soprattutto il fondatore di un’importante dottrina giuridica antigovernativa chiamata E-Clause LLC. Un tentativo definito dai media americani “sovranista” ma forse più corretto definire libertario, anarcoide, antimercantilista che si rifà addirittura alla ribellione anti-inglese originaria e precedente alla Rivoluzione Americana. Di base questo gruppo di ...

