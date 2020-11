Sicilia, ordinanza di Musumeci: “Negozi chiusi di domenica e nei festivi” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha disposto nuova ordinanza che vedrà la chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, è pronto ad una nuova ordinanza per indire regole più stringenti nella regione. Nei giorni festivi e la domenica resteranno chiuse tutte le attività commerciali, fatta eccezione per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governatore della Regione, Nello, ha disposto nuovache vedrà la chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi Il governatore della, Nello, è pronto ad una nuovaper indire regole più stringenti nella regione. Nei giorni festivi e laresteranno chiuse tutte le attività commerciali, fatta eccezione per L'articolo proviene da Inews.it.

rtl1025 : ?? Il Ministro della Salute, Roberto #Speranza, ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le… - Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza ha firmato un'ordinanza che rinnova le misure per 6 regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, P… - reportrai3 : Lunedì 21.20 @RaiTre Non solo Immuni. Un’ordinanza firmata dal presidente Musumeci a inizio giugno prevede che chiu… - Adri19510 : Roberto Speranza rinnova fino al 3 dicembre le misure per le regioni Lombardia, Calabria, Piemonte, Puglia, Sicilia… - Nebrodinotizie : Il @MinisteroSalute @robersperanza ha firmato un'ordinanza -