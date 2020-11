Sicilia, nuova ordinanza di Musumeci: “Negozi chiusi la domenica e nei festivi” (Di venerdì 20 novembre 2020) La domenica e nei giorni festivi in Sicilia verranno chiuse tutte le attività commerciali, “ad accezione di farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e del domicilio per i prodotti alimentari, dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento”. Lo ha deciso il governatore Nello Musumeci, con un’ordinanza che inasprisce le regole in vigore nella sua Regione (attualmente in zona arancione). “Siamo in una fase di grande attenzione”, ha spiegato il presidente, “ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un’ordinanza che ha l’obiettivo di sostenere i primi segnali positivi, evitando nei giorni domenicali e festivi le occasioni di assembramento che abbiamo visto in tante immagini pubblicate dai mezzi di comunicazione. Chiediamo a tutti uno sforzo nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Lae nei giorni festivi inverranno chiuse tutte le attività commerciali, “ad accezione di farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e del domicilio per i prodotti alimentari, dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento”. Lo ha deciso il governatore Nello, con un’che inasprisce le regole in vigore nella sua Regione (attualmente in zona arancione). “Siamo in una fase di grande attenzione”, ha spiegato il presidente, “ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un’che ha l’obiettivo di sostenere i primi segnali positivi, evitando nei giornili e festivi le occasioni di assembramento che abbiamo visto in tante immagini pubblicate dai mezzi di comunicazione. Chiediamo a tutti uno sforzo nelle ...

