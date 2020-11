“Si è sentito male”. Ballando con le stelle, la brutta notizia poco fa (Di venerdì 20 novembre 2020) L’edizione fortunata di Ballando con le stelle, con ascolti superiori al 20% di share, volge al termine ma se la partenza è stata segnata dal Coronavirus, che aveva portato a un doppio slittamento, anche la finale dovrà fare i conti con la pandemia. La finale prevista per domani sabato 21 novembre dovrà fare a meno di Maykel Fonts, il ballerino cubano che affianca Alessandra Mussolini è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata anticipata dal sito Tpi e confermata a stretto giro in un video pubblicato sui social da Milly Carlucci: (Continua..) “Maykel è positivo, non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi, due sono risultati negativi ma poi il terzo ha confermato la positività.” “Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino ad oggi è negativa, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 20 novembre 2020) L’edizione fortunata dicon le, con ascolti superiori al 20% di share, volge al termine ma se la partenza è stata segnata dal Coronavirus, che aveva portato a un doppio slittamento, anche la finale dovrà fare i conti con la pandemia. La finale prevista per domani sabato 21 novembre dovrà fare a meno di Maykel Fonts, il ballerino cubano che affianca Alessandra Mussolini è risultato positivo al Covid-19. Laè stata anticipata dal sito Tpi e confermata a stretto giro in un video pubblicato sui social da Milly Carlucci: (Continua..) “Maykel è positivo, non ci sarà alla finale di sabato. Si èmale domenica, ha fatto dei tamponi, due sono risultati negativi ma poi il terzo ha confermato la positività.” “Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino ad oggi è negativa, ...

