Servizio 118 nel Sannio: la C.U.B. dichiara nuovo stato di agitazione (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla C.U.B. sul Servizio 118 nel Sannio. “L’Appalto del Servizio 118 dovrebbe proseguire dal 1 dicembre con la nuova gestione delle Misericordie d’Italia in associazione con Croce Rossa ed Anpas, ma ad oggi non è stato ancora effettuato il “passaggio di cantiere” cioè la assunzione di circa 120 operatori. Per avere chiarezza sui motivi che stanno rallentando questa procedura scontata e semplice la scrivente Organizzazione Sindacale che rappresenta 22 unità lavorative, già il 22 ottobre 2020 ha chiesto un incontro ai gestori vecchi e nuovi ma la richiesta a tutt’oggi rimane inevasa. Non si comprende cosa ci sia di complicato in un semplice passaggio burocratico e lo abbiamo chiesto alla pubblica stazione appaltante (ASL BN) con una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla C.U.B. sul118 nel. “L’Appalto del118 dovrebbe proseguire dal 1 dicembre con la nuova gestione delle Misericordie d’Italia in associazione con Croce Rossa ed Anpas, ma ad oggi non èancora effettuato il “passaggio di cantiere” cioè la assunzione di circa 120 operatori. Per avere chiarezza sui motivi che stanno rallentando questa procedura scontata e semplice la scrivente Organizzazione Sindacale che rappresenta 22 unità lavorative, già il 22 ottobre 2020 ha chiesto un incontro ai gestori vecchi e nuovi ma la richiesta a tutt’oggi rimane inevasa. Non si comprende cosa ci sia di complicato in un semplice passaggio burocratico e lo abbiamo chiesto alla pubblica stazione appaltante (ASL BN) con una ...

