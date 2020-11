Serie C – Girone C, il Dg del Catanzaro: “L’assenza dei tifosi la pagano piazze come Palermo. I rosanero stanno tornando tra le prime 6” (Di venerdì 20 novembre 2020) Diego Foresti e la Serie C.Il direttore generale del Catanzaro, dopo le prime giornate di campionato, prova a fare il punto della situazione in merito al Girone C. Foresti, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha espresso il proprio parere tenendo in considerazione anche e soprattutto l'emergenza Coronavirus che ha colpito il calcio italiano: "Il virus è tornato in autunno e stiamo ora pagando le conseguenze. Il grido del mio presidente non è quello di sospendere ora il campionato ma pensarci prima. Per chi giochiamo? tifosi non ce ne sono, sponsor pochi, biglietti, introiti pubblicitari. Questo lo paghiamo come piazza importante come può essere Avellino, Palermo, Bari. I mancati incassi delle biglietterie sono pesanti. Per me sarebbe inutile ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) Diego Foresti e laC.Il direttore generale del, dopo legiornate di campionato, prova a fare il punto della situazione in merito alC. Foresti, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha espresso il proprio parere tenendo in considerazione anche e soprattutto l'emergenza Coronavirus che ha colpito il calcio italiano: "Il virus è tornato in autunno e stiamo ora pagando le conseguenze. Il grido del mio presidente non è quello di sospendere ora il campionato ma pensarci prima. Per chi giochiamo?non ce ne sono, sponsor pochi, biglietti, introiti pubblicitari. Questo lo paghiamopiazza importantepuò essere Avellino,, Bari. I mancati incassi delle biglietterie sono pesanti. Per me sarebbe inutile ...

