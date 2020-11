Serie C, Catania-Turris si gioca al Nobile di Lentini per lavori al Massimino (Di venerdì 20 novembre 2020) Catania-Turris, match valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021, si giocherà allo stadio Angelino Nobile di Lentini e non all’Angelo Massimino del capoluogo etneo per via di alcuni lavori che interessano il manto erboso dell’impianto del Cibali. Lo ha reso noto la Lega Pro, che ha accolto l’istanza dei rossoazzurri: “Il Catania, a causa della temporanea indisponibilità dello Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania, ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio ‘Angelino Nobile’ di Lentini la gara Catania-Turris in programma domenica. L’indisponibilità dello stadio di Catania è derivante dall’esecuzione dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020), match valido per la dodicesima giornata del girone C diC 2020/2021, si giocherà allo stadio Angelinodie non all’Angelodel capoluogo etneo per via di alcuniche interessano il manto erboso dell’impianto del Cibali. Lo ha reso noto la Lega Pro, che ha accolto l’istanza dei rossoazzurri: “Il, a causa della temporanea indisponibilità dello Stadio ‘Angelo’ di, ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio ‘Angelino’ dila garain programma domenica. L’indisponibilità dello stadio diè derivante dall’esecuzione dei ...

