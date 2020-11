Serie B LIVE | le parole di Lopez e Marino Un positivo nel Vicenza

(Di venerdì 20 novembre 2020)B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dallaB: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. BRESCIA – Ledel tecnicoalla vigilia della sfida contro il Venezia: «Dobbiamo imparare a gestire meglio le partite quando andiamo in vantaggio. A Cosenza abbiamo vinto una partita molto importante, ma siamo consapevoli che poteva finire in maniera diversa e dunque dobbiamo lavorare su questo. A dicembre giocheremo tante gare però non ci penso perché la squadra si sta allenando bene e viviamo un buon momento di forma. Affrontiamo un ottimo avversario, ma guardo con ottimismo ai prossimi incontri, in futuro potremo anche giocare con il tridente. Torregrossa e Donnarumma? Sono contento di loro, ma Ayé sta facendo ...

canlitahminapp : Scommesse live sul calcio ?? Brasile Campeonato Brasileiro Serie B; ???? EC Vitoria Salvador 0 - 0 Associacao Atle… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 8ª giornata, #classifica e prossimo turno - TG24info : “LIVE” Serie B - Frosinone vs Cosenza (pre-gara) Le formazioni ufficiali - #TG24.info - #SerieB… - Ermis_K : LIVE BET ?????? (Serie B) Vitoria Bahia - Ponte Preta (0-0, 6'): 2 (+0.5 AH) @ 1.83 x 10un (Stoiximan) - sportli26181512 : Serie B: alle 21 Frosinone-Cosenza LIVE: Dopo la sosta per le Nazionali, si apre oggi l'ottava giornata di...… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

TUTTO mercato WEB

HBO dà il via ufficialmente alla produzione della serie TV di The Last of Us: Neil Druckmann e Craig Mazin scriveranno la storia e saranno executive producer.. Ecco la notizia che molti fan di The ...Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato ...