Serie B, il Cosenza passa a Frosinone (Di sabato 21 novembre 2020) Sconfitta casalinga per il Frosinone nell’anticipo dell’ottava giornata di andata di Serie BKT. I laziali si sono arresi per 2-0 al Cosenza, trascinato da una doppietta di Carretta, a segno nella ripresa al 2? e al 25?. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Sconfitta casalinga per ilnell’anticipo dell’ottava giornata di andata diBKT. I laziali si sono arresi per 2-0 al, trascinato da una doppietta di Carretta, a segno nella ripresa al 2? e al 25?. ITA Sport Press.

citynowit : “Con questi tre punti i calabresi superano la Reggina in classifica ” - sportli26181512 : Frosinone-Cosenza 0-2: Vittoria per il Cosenza nel match valido per la ottava giornata della Serie B. Gli uomini di… - LaCnews24 : Serie B, un Cosenza da urlo vince 2-0 a Frosinone: e' la prima vittoria stagionale #calabrianotizie #newscalabria - TG24info : Serie B - Frosinone vs Cosenza 0-2, Carretta: 'Vittoria meritata, risultato giustissimo' - #TG24.info -… - ItaSportPress : Serie B, il Cosenza passa a Frosinone - -