Serie B, Frosinone-Cosenza 0-2: Carretta doma i ciociari, Nesta k.o. Il Frosinone cede in casa al Cosenza.La settima giornata del campionato di Serie B si apre con la sconfitta dei ciociari che si sono arresi ai calabresi, in grado di trionfare per 2-o in trasferta. La compagine guidata da Occhiuzzi ha trovato la via del gol nella ripresa grazie a Carretta che ha messo a segno una preziosa doppietta. Il Cosenza si porta così a quota 8 in classifica, resta invece fermo a 13 il Frosinone di Nesta.

