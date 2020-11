Serie A, sì ai Fondi ma adesso inizierà la guerra per spartirsi i miliardi (Di venerdì 20 novembre 2020) Con voto unanime i 20 club di Serie A hanno approvato l’ingresso dei Fondi in Lega: ora inizierà una nuova complessa partita Ieri la Lega Serie A ha scritto una pagina importante della propria storia. O, meglio, è entrata nel futuro. I 20 club di A hanno battezzato l’accordo con il consorzio Cvc/Advent/Fsi, con l’unanimita?. La proposta dei Fondi private equity viene accettata: l’accordo portera? 1,7 miliardi di euro nelle casse dei club, che cederanno il 10 per cento della Serie A e potranno anche accedere a una linea di credito di 1,2 miliardi. E adesso? Come spiega La Gazzetta dello Sport, adesso bisogna da lavorare su vari piani. Bisognera? sminare tutti i possibili problemi tecnici dell’accordo, che dovra? ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Con voto unanime i 20 club diA hanno approvato l’ingresso deiin Lega: orauna nuova complessa partita Ieri la LegaA ha scritto una pagina importante della propria storia. O, meglio, è entrata nel futuro. I 20 club di A hanno battezzato l’accordo con il consorzio Cvc/Advent/Fsi, con l’unanimita?. La proposta deiprivate equity viene accettata: l’accordo portera? 1,7di euro nelle casse dei club, che cederanno il 10 per cento dellaA e potranno anche accedere a una linea di credito di 1,2. E? Come spiega La Gazzetta dello Sport,bisogna da lavorare su vari piani. Bisognera? sminare tutti i possibili problemi tecnici dell’accordo, che dovra? ...

