Serie A, l'apertura epocale ai fondi mette fine alle liti tra presidenti in assemblee tragicomiche (Di venerdì 20 novembre 2020) La cordata Cvc-Advent-Fsi diventa partner della Serie A nella gestione della società che si occuperà della commercializzazione dei diritti tv del massimo campionato italiano di calcio. L'assemblea della Lega, presieduta da Paolo Dal Pino, ha ieri approvato all'unanimità l'offerta economico-finanziaria dei fondi. Si tratta di un passaggio importante, per certi versi rivoluzionario, per il calcio di casa nostra, dove i bilanci dei club sono sotto pressione per il calo dei fatturati e le minori entrate dovute alla crisi portata dall'emergenza Coronavirus. Fra le condizioni c'è inoltre un lock-up per gli investitori fino a dicembre 2026. Oggi il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli nel suo editoriale ha fatto luce sul piano rivoluzionario. Proponiamo integralmente il pensiero espresso sulla Rosea da Barigelli:La Serie A, ...

