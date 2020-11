Serie A, Inter-Torino: orario, data e diretta TV (Di venerdì 20 novembre 2020) Inter-Torino: diretta TV e streaming Dopo l’ultima pausa per le Nazionali del 2020, ritorna il campionato. L’Inter è chiamata a riprendere il cammino in campionato nel match casalingo contro il Torino, in programma per domenica 22 novembre alle ore 15:00, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Inter-Torino in streaming La sfida del ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. La telecronaca del match è affidata a Stefano Broghi con il commento tecnico di Massimo Gobbi. dazn-og1Ecco dove vedere in diretta TV ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)TV e streaming Dopo l’ultima pausa per le Nazionali del 2020, ritorna il campionato. L’è chiamata a riprendere il cammino in campionato nel match casalingo contro il, in programma per domenica 22 novembre alle ore 15:00, ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida del ‘Giuseppe Meazza’ trasarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. La telecronaca del match è affia Stefano Broghi con il commento tecnico di Massimo Gobbi. dazn-og1Ecco dove vedere inTV ...

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna la Serie A, torna ???????? ??????! ???? In questa puntata, sentirete le parole: ?? Boomer ?? insidi… - MaxCallegari : Pensiero della sera di #NationsLeague con vista sulla Serie A: De Vrij gioca a 4 con l’Olanda Skriniar gioca a 4 c… - tancredipalmeri : Il Guardian incredulo non può che ridicolizzare la Sovrintendenza sull’abbattimento di San Siro, che non rivestireb… - rosatoeu : #Inter, il mese della verità: così Conte può cambiare marcia. - sportli26181512 : Lukaku e il curioso consiglio ad Eriksen: 'C'è solo un modo per svoltare all'#Inter': Big Rom: 'Ha le carte per div… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter Da scarto a risorsa... in tre ruoli con Inter e Croazia, così Perisic ha conquistato Conte La Gazzetta dello Sport Capello: «Il Milan può durare perché ha gioco e Ibra…»

Fabio Capello ha così parlato dell'attuale situazione relativa al campionato di Serie A partendo dal Milan capolista ...

Lukaku e il curioso consiglio ad Eriksen: "C'è solo un modo per svoltare all'Inter"

MILANO - Lukaku, il salva-Eriksen. Se, da quando è sbarcato all’Inter, Big Rom ha spiccato il volo e non ha ancora smesso di salire nel cielo, al danese è accaduto l’esatto opposto. Dal suo arrivo in ...

Fabio Capello ha così parlato dell'attuale situazione relativa al campionato di Serie A partendo dal Milan capolista ...MILANO - Lukaku, il salva-Eriksen. Se, da quando è sbarcato all’Inter, Big Rom ha spiccato il volo e non ha ancora smesso di salire nel cielo, al danese è accaduto l’esatto opposto. Dal suo arrivo in ...