Serie A, dai fondi anche un finanziamento da 1,2 miliardi (Di venerdì 20 novembre 2020) La cordata Cvc-Advent-Fsi diventa partner della Serie A nella gestione della società che si occuperà della commercializzazione dei diritti tv del massimo campionato italiano di calcio. L’assemblea della Lega, presieduta da Paolo Dal Pino, ha ieri approvato all’unanimità l’offerta economico-finanziaria dei fondi. Si tratta di un passaggio importante, per certi versi rivoluzionario, per il calcio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) La cordata Cvc-Advent-Fsi diventa partner dellaA nella gestione della società che si occuperà della commercializzazione dei diritti tv del massimo campionato italiano di calcio. L’assemblea della Lega, presieduta da Paolo Dal Pino, ha ieri approvato all’unanimità l’offerta economico-finanziaria dei. Si tratta di un passaggio importante, per certi versi rivoluzionario, per il calcio L'articolo

Librimondadori : Sanem sogna di diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. Can vorrebbe solo essere libero dai doveri che la… - fattoquotidiano : Tamponi su tamponi, migliaia di euro spesi dai club, rigidi protocolli per salvare la stagione. Per poi scoprire ch… - cielonuvolo : @GP_ArieteRosso E se la smettessimo con l'alibi delle lauree? Ho incontrato soprattutto sul lavoro una serie di lau… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIBERO - Gli stranieri salvano la Serie A: 1,7 miliardi in arrivo dai fondi di investimento - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBERO - Gli stranieri salvano la Serie A: 1,7 miliardi in arrivo dai fondi di investimento -

Ultime Notizie dalla rete : Serie dai Le migliori serie tv da vedere su Netflix Vogue Italia Oltre 93.200 bambini uccisi o feriti nei conflitti negli ultimi 10 anni

Save The Children chiede agli Stati di sostenere la dichiarazione volta a evitare l'uso di armi esplosive nelle aree popolate e, per sensibilizzare sulla condizione dei bambini in guerra, rilancia la ...

8ª giornata Serie A: 5 centrocampisti da schierare al Fantacalcio

Consigli Fantacalcio 8ª giornata, 5 centrocampisti da schierare. La nostra redazione vi consiglia questi cinque centrocampisti da schierare nella 8ª giornata della Serie A. Date ...

Save The Children chiede agli Stati di sostenere la dichiarazione volta a evitare l'uso di armi esplosive nelle aree popolate e, per sensibilizzare sulla condizione dei bambini in guerra, rilancia la ...Consigli Fantacalcio 8ª giornata, 5 centrocampisti da schierare. La nostra redazione vi consiglia questi cinque centrocampisti da schierare nella 8ª giornata della Serie A. Date ...