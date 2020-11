Serbia, patriarca ortodosso 90enne muore di Covid: si era contagiato al funerale-focolaio di un vescovo negazionista (Di venerdì 20 novembre 2020) Serbia, patriarca ortodosso morto di Covid: contagiato al funerale di un vescovo negazionista Il 90enne patriarca ortodosso Irinej è morto di Covid-19 in Serbia: era risultato positivo a inizio novembre dopo aver preso parte in Montenegro al funerale – trasformatosi in un focolaio – del vescovo negazionista Amfilohije Radovic. Irinej era stato ricoverato in un ospedale militare. Inizialmente le sue condizioni erano sembrate non preoccupanti, nonostante l’età avanzata. Poi, però, il repentino peggioramento: negli ultimi giorni il patriarca aveva sofferto per alcune complicazioni ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020)morto dialdi unIlIrinej è morto di-19 in: era risultato positivo a inizio novembre dopo aver preso parte in Montenegro al– trasformatosi in un– delAmfilohije Radovic. Irinej era stato ricoverato in un ospedale militare. Inizialmente le sue condizioni erano sembrate non preoccupanti, nonostante l’età avanzata. Poi, però, il repentino peggioramento: negli ultimi giorni ilaveva sofferto per alcune complicazioni ...

