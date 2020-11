Selvaggia Lucarelli commenta al veleno Matrimonio a Prima vista, sei mesi dopo. “Un finale distopico” per la giornalista (Di venerdì 20 novembre 2020) Selvaggia Lucarelli non fa sconti all’ultima puntata del reality Matrimonio a Prima vista, sei mesi dopo dalle pagine virtuali di TPI. Infatti, la giornalista ha parlato dell’edizione più riuscita di sempre, grazie a un finale distopico e al fatto che sembra una puntata di Black Mirror. Secondo la giornalista, le coppie si sono distrutte tra ex, suocere e gente varia. Per esempio, una coppia sarebbe scoppiata per una ex simpatica come il lockdown a Natale e io non vorrei manco in fila con me al ritiro di un referto medico. Poi, c’è la coppia dove lei è molto intelligente e curata e lui ha un vocabolario di due parole, di cui una è “tette” e l’altra è “grandi”. Da lì, la base per una storia che non poteva ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 20 novembre 2020)non fa sconti all’ultima puntata del reality, seidalle pagine virtuali di TPI. Infatti, laha parlato dell’edizione più riuscita di sempre, grazie a undistopico e al fatto che sembra una puntata di Black Mirror. Secondo la, le coppie si sono distrutte tra ex, suocere e gente varia. Per esempio, una coppia sarebbe scoppiata per una ex simpatica come il lockdown a Natale e io non vorrei manco in fila con me al ritiro di un referto medico. Poi, c’è la coppia dove lei è molto intelligente e curata e lui ha un vocabolario di due parole, di cui una è “tette” e l’altra è “grandi”. Da lì, la base per una storia che non poteva ...

stanzaselvaggia : Mi raccomando, come ricordano Zangrillo &co non affollate i pronto soccorso. C’è un’offerta imperdibile: la diagnos… - stanzaselvaggia : L’edizione con i concorrenti più cattivi e azzeccati di sempre. E il finale che nessuno poteva immaginare.… - re_assoluto : RT @jason05_: Selvaggia Lucarelli, professione: detective degli assembramenti in giro per l'Italia tramite foto sui social network per pote… - stebellentani : RT @jason05_: Selvaggia Lucarelli, professione: detective degli assembramenti in giro per l'Italia tramite foto sui social network per pote… - VlnN94 : RT @jason05_: Selvaggia Lucarelli, professione: detective degli assembramenti in giro per l'Italia tramite foto sui social network per pote… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, furiosa: denuncia la fondatrice di “The Attico” SoloDonna I tatuaggi di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma è cambiato molto nel corso degli anni ma non ha perso la passione per i tatuaggi che da sempre la contraddistingue.

La finale di Ballando con le stelle, come funzionerà l’ultima gara

Saranno sette le coppie che dovranno contendersi l'ambita vittoria del premio finale di Ballando con le stelle e sono quelle formate da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Paolo Conticini e Veera Kinn ...

Selvaggia Roma è cambiato molto nel corso degli anni ma non ha perso la passione per i tatuaggi che da sempre la contraddistingue.Saranno sette le coppie che dovranno contendersi l'ambita vittoria del premio finale di Ballando con le stelle e sono quelle formate da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Paolo Conticini e Veera Kinn ...