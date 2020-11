Seduti al bar a bere senza rispettare le regole anti Covid, stangata alla titolare del locale (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano – nell’ambito dei servizi di controllo del rispetto alle norme per il contenimento dell’epidemia – hanno controllato un bar di Casandrino. Sanzionata la titolare poiché all’interno dell’esercizio sono stati trovati 6 clienti – anche loro multati – intenti a consumare bevande. Durante il controlli i militari dell’Arma hanno svolto accertamenti più approfonditi. Rinvenuti e sequestrati in una sala accanto al locale 5 apparecchi elettronici (delle slot machine) perfettamente funzionanti ma privi di autorizzazione dei Monopoli di Stato: altra sanzione per la donna, quasi 55mila euro. Sempre nel locale sono stati trovati e sequestrati ben 200 pacchetti di sigarette che le donna aveva in vendita senza però essere in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano – nell’ambito dei servizi di controllo del rispetto alle norme per il contenimento dell’epidemia – hanno controllato un bar di Casandrino. Sanzionata lapoiché all’interno dell’esercizio sono stati trovati 6 clienti – anche loro multati – intenti a consumare bevande. Durante il controlli i militari dell’Arma hanno svolto accertamenti più approfonditi. Rinvenuti e sequestrati in una sala accanto al5 apparecchi elettronici (delle slot machine) perfettamente funzionma privi di autorizzazione dei Monopoli di Stato: altra sanzione per la donna, quasi 55mila euro. Sempre nelsono stati trovati e sequestrati ben 200 pacchetti di sigarette che le donna aveva in venditaperò essere in ...

Fuori c’è grigio. Dentro pure. Io c’ho un grigiume dentro che uno mica se lo immagina. Sono cresciuto nei bar, vado avanti a cappuccini: il mio vizio. È l’ultimo cappuccino questo qua, cioè, per megli ...

Pesano i nuovi coprifuoco varati in diversi Stati americani di fronte alla crescita record dei contagiati in ospedale per Covid. Preoccupa anche il blocco dei prestiti alle pmi Usa deciso da Mnuchin.

