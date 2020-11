Scuole, il Comune di Serino ha deciso: “Le nostre resteranno comunque chiuse” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSerino (Av) – Indipendentemente da quella che sarà la decisione della Regione sulla riapertura delle Scuole per il 24 novembre (leggi qui) il Comune di Serino ha comunicato che le attività didattiche rimarranno sospese almeno fino al 4 dicembre. Lo si apprende da una nota diramata nel pomeriggio, di seguito il testo integrale: “Stamattina si è tenuto un incontro tra le Amministrazioni Comunali di Serino, Santa Lucia di Serino e il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella De Donno, per discutere della riapertura delle Scuole dell’infanzia e prima elementare, prevista per martedì 24 novembre. Nonostante, per tutte le parti presenti, la riapertura delle Scuole e l’istruzione rappresentano diritti fondamentali e prioritari, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Indipendentemente da quella che sarà la decisione della Regione sulla riapertura delleper il 24 novembre (leggi qui) ildiha comunicato che le attività didattiche rimarranno sospese almeno fino al 4 dicembre. Lo si apprende da una nota diramata nel pomeriggio, di seguito il testo integrale: “Stamattina si è tenuto un incontro tra le Amministrazioni Comunali di, Santa Lucia die il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella De Donno, per discutere della riapertura delledell’infanzia e prima elementare, prevista per martedì 24 novembre. Nonostante, per tutte le parti presenti, la riapertura dellee l’istruzione rappresentano diritti fondamentali e prioritari, ...

CASTELPETROSO – Il sindaco Michela Tamburri ha disposto la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del paese, fino al 27 novembre 2020. Il provvedimento è stato preso sia poiché l’A ...

“Festa nazionale degli alberi”, l'amministrazione Melucci coinvolge le scuole cittadine

Anche quest'anno la "Festa nazionale degli alberi", che ricorre ogni 21 novembre, sarà celebrata dall'amministrazione Melucci con un occhio particolare al mondo della scuola ... in occasione della ...

Anche quest'anno la "Festa nazionale degli alberi", che ricorre ogni 21 novembre, sarà celebrata dall'amministrazione Melucci con un occhio particolare al mondo della scuola ... in occasione della ...