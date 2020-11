Scuola, l’Unità di crisi della Campania: Sulla riapertura si decide domani. L’Asl Na2: Tornare in aula? E’ presto (Di venerdì 20 novembre 2020) “domani verificheremo se ci sono le condizioni di una riapertura delle scuole e capire gli effetti di questi misure”. Lo ha dichiarato Roberta Santaniello, membro dell’Unità di crisi regionale della Campania, intervenendo a Radio Crc. Sulla situazione c’è un moderato ottimismo: “I numeri sono quelli che trasmettiamo ogni giorno e la curva sembra dare qualche piccolo spiraglio, anche se sono ancora alti con oltre 3mila contagi. Un minimo di arresto c’è stato ma la presenza del virus è evidente nella nostra popolazione regionale. Resta altissima la soglia di guardia”. Sulla risposta sanitaria Santaniello sottolinea che “il piano ospedaliero sta garantendo assistenza ai pazienti Covid e non Covid. Nonostante la zona rossa c’è mobilità per chi lavora e si ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) “verificheremo se ci sono le condizioni di unadelle scuole e capire gli effetti di questi misure”. Lo ha dichiarato Roberta Santaniello, membro deldiregionale, intervenendo a Radio Crc.situazione c’è un moderato ottimismo: “I numeri sono quelli che trasmettiamo ogni giorno e la curva sembra dare qualche piccolo spiraglio, anche se sono ancora alti con oltre 3mila contagi. Un minimo di arresto c’è stato ma la presenza del virus è evidente nella nostra popolazione regionale. Resta altissima la soglia di guardia”.risposta sanitaria Santaniello sottolinea che “il piano ospedaliero sta garantendo assistenza ai pazienti Covid e non Covid. Nonostante la zona rossa c’è mobilità per chi lavora e si ...

