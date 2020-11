Scuola, la protesta contro la didattica a distanza (Di venerdì 20 novembre 2020) Da Milano a Torino, non piace la Dad a studenti, professori e anche genitori. Viceministro Ascani: 'La didattica in presenza ha troppe fragilità ancora da risolvere' Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 novembre 2020) Da Milano a Torino, non piace la Dad a studenti, professori e anche genitori. Viceministro Ascani: 'Lain presenza ha troppe fragilità ancora da risolvere'

carlaruocco1 : Mi unisco alla ministra #Azzolina nel dare solidarietà alle ragazze e ai genitori che da giorni protestano, dinanzi… - SkyTG24 : Ogni giorno dal 6 novembre, inizio del #lockdown in Piemonte, Anita prende il banchetto, la sedia, i libri e il tab… - Agenzia_Ansa : Protesta a #Napoli, i banchi formano la scritta 'No Dad' #scuola #Covid #ANSA - stef_giac : RT @pieraceci: 'Questa non è #scuola'. 'Paghiamo per colpe non nostre'. Su @Radio24_news la protesta contro la #dad al liceo Severi Corrent… - AlaskaSpines : RT @pieraceci: 'Questa non è #scuola'. 'Paghiamo per colpe non nostre'. Su @Radio24_news la protesta contro la #dad al liceo Severi Corrent… -