Screening nazionale per l’epatite C | Speranza firma il decreto

ROMA – "Ho firmato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, lo schema di decreto che sarà ora inviato alla Conferenza delle Regioni per lo Screening nazionale gratuito per il virus dell'Epatite C (HCV). È un passo avanti perché permette di rilevare le infezioni da virus dell'Epatite C non ancora diagnosticate e migliorare così la diagnosi precoce. La ricerca scientifica su HCV deve continuare, per garantire una maggiore assistenza ai pazienti affetti da Epatite C, come sottolineano anche l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e l'Associazione Pazienti EpaC Onlus. Lavoriamo insieme perché il Servizio Sanitario Nazionale sia sempre più vicino ai cittadini". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

