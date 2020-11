Scomparsa la regista di origini sannite Valentina Pedicini: Foglianise in lutto (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa portato alto il nome del suo paese d’origine. Valentina è nata a Brindisi ma ha sempre avuto Foglianise nel cuore. Le sue radici sono lì: papà Enrico e mamma Nanda, la sorella Simona e tanti amici. Valentina Pedicini non ce l’ha fatta, è venuta a mancare questa mattina a Roma. Aveva solo 42 anni, era ricoverata da giorni presso il Gemelli per l’aggravarsi di un male che da mesi l’affliggeva. Documentarista e regista, il suo primo lungometraggio “Dove cadono le ombre” aveva conquistato la critica al Festival di Venezia, nel 2017 e, indirettamente, aveva fatto gonfiare il petto a tutti gli abitanti di Foglianise. Ma Valentina era una regista del Sud che da sempre, nella sua vita e nella sua arte, ha raccontato il legame con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa portato alto il nome del suo paese d’origine.è nata a Brindisi ma ha sempre avutonel cuore. Le sue radici sono lì: papà Enrico e mamma Nanda, la sorella Simona e tanti amici.non ce l’ha fatta, è venuta a mancare questa mattina a Roma. Aveva solo 42 anni, era ricoverata da giorni presso il Gemelli per l’aggravarsi di un male che da mesi l’affliggeva. Documentarista e, il suo primo lungometraggio “Dove cadono le ombre” aveva conquistato la critica al Festival di Venezia, nel 2017 e, indirettamente, aveva fatto gonfiare il petto a tutti gli abitanti di. Maera unadel Sud che da sempre, nella sua vita e nella sua arte, ha raccontato il legame con ...

jejeparis : RT @JacopoVeneziani: Tempo fa, su altri social, questo video divenne virale. Basta guardarlo per capire il perché. I dipinti di Caravaggio… - GiovanniRizzo11 : RT @JacopoVeneziani: Tempo fa, su altri social, questo video divenne virale. Basta guardarlo per capire il perché. I dipinti di Caravaggio… - gaiaitaliacom : Il film “Il peggio di noi” di Corso Salani gratis on line dal 20 al 30 novembre a dieci anni dalla scomparsa del re… - bolognanewsgaia : Il film “Il peggio di noi” di Corso Salani gratis on line dal 20 al 30 novembre a dieci anni dalla scomparsa del re… - gaiaitaliacomlo : Il film “Il peggio di noi” di Corso Salani gratis on line dal 20 al 30 novembre a dieci anni dalla scomparsa del reg- -