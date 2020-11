Scomparsa di Valentina Pedicini, il cordoglio di Erasmo Mortaruolo (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho avuto modo di apprezzare il talento di Valentina Pedicini in occasione del suo debutto alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia con il suo primo lungometraggio di finzione dal titolo ‘Dove cadono le ombre’ prodotto da Domenico Procacci per Fandango. In quella occasione volli esprimerle le congratulazioni personali, dell’Assessore Marciani e del Presidente De Luca per il successo raggiunto. Anche se nata a Brindisi il suo legame con il Sannio, in particolare con Foglianise da cui provengono il papà Enrico e la mamma Addolorata, era molto forte e si esprimeva attraverso continui soggiorni e incontri anche nelle scuole del territorio beneventano visto il suo impegno nel raccontare con un’abile capacità comunicativa attraverso le immagini, il suono, le voci il mondo che abitiamo e il paesaggio che ci circonda. La ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho avuto modo di apprezzare il talento diin occasione del suo debutto alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia con il suo primo lungometraggio di finzione dal titolo ‘Dove cadono le ombre’ prodotto da Domenico Procacci per Fandango. In quella occasione volli esprimerle le congratulazioni personali, dell’Assessore Marciani e del Presidente De Luca per il successo raggiunto. Anche se nata a Brindisi il suo legame con il Sannio, in particolare con Foglianise da cui provengono il papà Enrico e la mamma Addolorata, era molto forte e si esprimeva attraverso continui soggiorni e incontri anche nelle scuole del territorio beneventano visto il suo impegno nel raccontare con un’abile capacità comunicativa attraverso le immagini, il suono, le voci il mondo che abitiamo e il paesaggio che ci circonda. La ...

TV7Benevento : Cordoglio per la scomparsa Valentina Pedicini... - isadoralarosa : RT @chilhavistorai3: 'Devi venire in ospedale senza dirlo a nessuno”, ma quando vanno a prenderla lei è sparita. Lo strano messaggio di Val… - Vickyvale27Va : @LEBBY4EVER Pure a me! In 20 minuti ho capito solo che una ragazza di nome Valentina è scomparsa. -