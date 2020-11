Scioperate il 9 dicembre? La Merlino contro i dipendenti pubblici da Formigli | proposta brutale | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) A Piazzapulita su La7 Myrtache faranno sciopero il 9. Da Corradosi parla della serrata annunciata per il secondo lunedì di, con effetto "ponte" (il sospetto è che sia stata scelta per "recuperare" la festa dell'Immacolata che cade di domenica). "Volevo fare un appello ai lavoratori del pubblico impiego - spiega una sconcertata-. Non mi concentro sul governo o sui sindacati: andare a lavorare il 9sarebbe una cosa molto corretta nei confronti dei rider, che sfrecciano ogni notte in bicicletta. Faccio fatica a pensare che si possa scioperare pensando che ci sono migliaia di ragazzi in questo Paese che non hanno nulla".