Sci alpino | domani lo slalom di Levi Brignone | “Mi sento bene” Bassino | “Trovato il giusto assetto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) Giornata di vigilia sulle nevi di, dovesi disputerà il primodella stagione. La Coppa del Mondo di sciè sbarcata in Finlandia e si appresta a vivere un intenso weekend tra i pali stretti, visto che le ragazze scenderanno in pista anche domenica per una seconda prova in questa specialità. La pista è stata barrata, la neve è dura ma non ghiacciata, previsioni meteo favorevoli per sabato e con qualche fiocco di neve per domenica. Le italiane proveranno a ottenere risultati importanti in una prova che segna il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin dopo 300 giorni di assenza. All’evento parteciperanno sette azzurre. Federica(detentrice della Coppa del Mondo generale), Marta(vincitrice della prima gara stagionale, il gigante di Soelden), la ...