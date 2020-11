Sci alpino, Coppa del Mondo: si riparte da Levi con due slalom femminili. Torna Mikaela Shiffrin: sarà duello con Petra Vlhova (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo il classico opening di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino ricomincia da Levi, dove sono in programma nel weekend due slalom femminili. Saranno, dunque, protagoniste le specialiste dei rapid gates e soprattutto ci sarà il grande ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, pronta ad un serratissimo duello in questa due giorni con la slovacca Petra Vlhova. Ovviamente Shiffrin e Vlhova sono le due grandi favorite per giocarsi la vittoria sia sabato sia domenica. L’americana punta al tris dopo i successi nel 2018 e nel 2019, ai quali si aggiunge anche quello del 2016. In mezzo a queste vittorie c’è proprio quella del 2017 della slovacca, che riuscì a ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo il classico opening di Soelden, ladeldi sciricomincia da, dove sono in programma nel weekend due. Saranno, dunque, protagoniste le specialiste dei rapid gates e soprattutto ciil grande ritorno in gara di, pronta ad un serratissimoin questa due giorni con la slovacca. Ovviamentesono le due grandi favorite per giocarsi la vittoria sia sabato sia domenica. L’americana punta al tris dopo i successi nel 2018 e nel 2019, ai quali si aggiunge anche quello del 2016. In mezzo a queste vittorie c’è proprio quella del 2017 della slovacca, che riuscì a ...

