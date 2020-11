Scende l’indice Rt in Campania ma per la ‘Zona Rossa’ si deciderà la prossima settimana (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn calo il tasso di contagiosità del Coronavirus in Campania. Sette giorni fa l’Rt regionale si attestava a 1.58. Oggi, come si legge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia sul Covid-19, l’indice è sceso 1.11, avvicinandosi sensibilimente a quota 1. Un trend positivo che lascia ben sperare per venerdì prossimo quando la Cabina di regia tornerà a riunirsi per decidere se confermare, o meno, la ‘Zona Rossa’ per la Campania (che comunque non cambierà colore fino a domenica 29 novembre). Lo scenario attuale, dicevamo, è incoraggiante, basti pensare che con i numeri di oggi la Campania tornerebbe addirittura in ‘Zona Gialla’. Previsioni che al momento lasciano il tempo che trovano. Molto, anzi tutto, dipenderà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn calo il tasso di contagiosità del Coronavirus in. Sette giorni fa l’Rt regionale si attestava a 1.58. Oggi, come si legge dal monitoraggiole della Cabina di regia sul Covid-19,è sceso 1.11, avvicinandosi sensibilimente a quota 1. Un trend positivo che lascia ben sperare per venerdì prossimo quando la Cabina di regia tornerà a riunirsi per decidere se confermare, o meno, laper la(che comunque non cambierà colore fino a domenica 29 novembre). Lo scenario attuale, dicevamo, è incoraggiante, basti pensare che con i numeri di oggi latornerebbe addirittura inGialla’. Previsioni che al momento lasciano il tempo che trovano. Molto, anzi tutto, dipenderà ...

