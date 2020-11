Scende il tasso di positività, 36.176 nuovi casi e 653 decessi (Di venerdì 20 novembre 2020) Due curve che viaggiano a velocità differenti: quella dei decessi che non si arresta e quella dei nuovi casi che si mantiene su un plateau e inizia a intravedere una prima fase di discesa. La prima - ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Due curve che viaggiano a velocità differenti: quella deiche non si arresta e quella deiche si mantiene su un plateau e inizia a intravedere una prima fase di discesa. La prima - ...

L'EPIDEMIA ANCONA Due mesi per passare dalla speranza alla disillusione, dai banchi con le rotelle alla didattica a distanza per le Superiori, e poi di nuovo alla luce che, per quanto fioca ...

Alessio D’Amato: «Oggi nel Lazio 2.697 casi positivi (337 in prov. di Frosinone), 61 decessi e 586 guariti»

Salgono ricoveri e terapie intensive. L'Assessore Regionale alla Sanità: «Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva al 32% e quello di area medica per pazienti COVID al 49%.

