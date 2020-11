"Scena Unita", il fondo delle star per i lavoratori raccoglie due milioni in pochi giorni (Di venerdì 20 novembre 2020) 'Scena Unita' è un fondo creato da 70 artisti dello spettacolo, da Fedez a De Gregori, da Elisa a Vasco Rossi, per aiutare i lavoratori dello spettacolo che non possono lavorare per l'emergenza Covid. ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) '' è uncreato da 70 artisti dello spettacolo, da Fedez a De Gregori, da Elisa a Vasco Rossi, per aiutare idello spettacolo che non possono lavorare per l'emergenza Covid. ...

vascorossi : Aderisco con entusiasmo a “ scena unita “ iniziativa per un fondo a sostegno dei lavoratori della musica, dello spe… - XFactor_Italia : Sul palco di #XF2020 @Fedez racconta di Scena Unita, l’iniziativa promossa da un collettivo di artisti e lavoratori… - MarroneEmma : ( SCENA UNITA ) Per i nostri lavoratori della musica e del mondo dello spettacolo! Adesso la musica suonerà ancor… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Fedez: con Scena Unita 2 milioni in 5 giorni per lavoratori spettacolo - ottopagine : Fedez: 'Scena Unita, 2 milioni di euro in 5 giorni' -

Parte bene il fondo gestito da una ong per sostenere tecnici e maestranze dello spettacolo. Lo dice Fedez, uno dei fondatori ...

