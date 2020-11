Santo del Giorno 20 Novembre | Sant’Edmondo dell’Anglia

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ildel20, re e martire che è stato il primopatrono d’Inghilterra. Buono, animato da un forte senso della giustizia e molto amato dal suo popolo, Edmund cercò di proteggere quest’ultimo dalla violenza dei danesi, ma tanto coraggio gli costò la vita. Rapito da tre fratelli vichinghi, per non andare contro la sua profonda fede cristiana rifiutò le loro condizioni di pace e per questo fu torturato ed ucciso. A distanza di tanti secoli però, il suo nome e il suo esempio sono più vivi che mai e nella tradizione popolare inglese il suo culto è molto sentito. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e cosa fece.del20: chi era...