"Santelli malata? Lo sapevano tutti. Calabresi responsabili della scelta": bufera sulle parole di Morra (Di venerdì 20 novembre 2020) «Sarò politicamente scorretto, era noto a tutti che la presidente della Calabria, Santelli, fosse una grave malata oncologica . Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 20 novembre 2020) «Sarò politicamente scorretto, era noto ache la presidenteCalabria,, fosse una graveoncologica . Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole, politicamente...

borghi_claudio : Ho aspettato di ascoltare le esatte parole dette da Morra nell'intervista. Adesso l'ho fatto e non sono scusabili.… - fattoquotidiano : Calabria, Morra: “Noto a tutti che Santelli era gravemente malata, cittadini responsabili delle proprie scelte”. Il… - LegaSalvini : #MORRA (M5S) SHOCK: “CALABRIA HA CIÒ CHE SI MERITA, HANNO ELETTO SANTELLI SAPENDO CHE FOSSE MALATA ONCOLOGICA. ADES… - S_hicetnunc : RT @borghi_claudio: Ho aspettato di ascoltare le esatte parole dette da Morra nell'intervista. Adesso l'ho fatto e non sono scusabili. Ma c… - ReverendoAdria1 : RT @borghi_claudio: Ho aspettato di ascoltare le esatte parole dette da Morra nell'intervista. Adesso l'ho fatto e non sono scusabili. Ma c… -