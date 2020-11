Sampdoria, Ranieri: “Inizia tour de force importante. Dobbiamo farci trovare pronti. Bologna? Saranno molto aggressivi” (Di venerdì 20 novembre 2020) La Sampdoria è pronta a tornare in campo e lo farà domenica contro il Bologna. In vista dell'impegno di campionato, il tecnico Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali del club presentando il match contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic.Sampdoria-Bologna, parla Raniericaption id="attachment 1043077" align="alignnone" width="659" Ranieri, getty/caption"Riprendiamo dopo la sosta e vediamo come stiamo. Damsgaard e Askildsen all'esordio in Nazionale? Credo sia segno che i nostri osservatori hanno scelto bene e hanno scelto giocatori che hanno un futuro davanti a loro", ha detto Ranieri.Sul campionato e i tanti impegni: "Adesso ci Saranno otto partite prima della sosta natalizia e Dobbiamo cercare di raccogliere più ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020) Laè pronta a tornare in campo e lo farà domenica contro il. In vista dell'impegno di campionato, il tecnico Claudioha parlato ai canali ufficiali del club presentando il match contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic., parlacaption id="attachment 1043077" align="alignnone" width="659", getty/caption"Riprendiamo dopo la sosta e vediamo come stiamo. Damsgaard e Askildsen all'esordio in Nazionale? Credo sia segno che i nostri osservatori hanno scelto bene e hanno scelto giocatori che hanno un futuro davanti a loro", ha detto.Sul campionato e i tanti impegni: "Adesso ciotto partite prima della sosta natalizia ecercare di raccogliere più ...

ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri: 'Inizia tour de force importante. Dobbiamo farci trovare pronti. Bologna? Saranno molto aggress… - it_samp : #SampdoriaBologna #video, #Ranieri: “#Gabbiadini? Sarà convocato. #Balde spero rientri a dicembre” #sampdoria - clubdoria46 : #Sampdoria, #Thorsby racconta il suo #Ranieri - UCSampdoriaFeed : Serie A: Sampdoria, intervista a Morten Thorsby, il norvegese pupillo di Ranieri - sportli26181512 : Morten Thorsby: 'Lotto per la Samp e per l'ambiente, il mio idolo è il Papa': Morten Thorsby: 'Lotto per la Samp e… -