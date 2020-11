Sampdoria | Keita non ce la fa ancora | i tempi di recupero

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Laattende a braccia aperteBalde: l’attaccante blucerchiato rientrerà a fine dicembre. Le ultime sull’infortunio Laattende a braccia aperteBalde, infortunatosi in allenamento al bicipite femorale. Il rientro in campo è previsto per gli ultimi giorni di dicembre, ma la speranza è di poter riavere l’attaccante blucerchiato contro il Sassuolo, prima della sosta natalizia.ha ottenuto poco spazio dal suo trasferimento in blucerchiato: appena 59 minuti in Serie A suddivisi in tre presenze contro Lazio, Atalanta e Genoa. Leggi su Calcionews24.com