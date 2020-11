Salerno, da lunedì riprenderanno le attività di socializzazione e integrazione (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Le associazioni del Centro Polifunzionale di Matierno ospitato presso l’ex Scuola elementare del quartiere riavranno finalmente la propria sede. Da lunedì 23 novembre, nel rispetto delle misure stabilite dai protocolli di sicurezza Covid-19 e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, riprenderanno le attività di socializzazione e integrazione in favore dei giovani e dei cittadini di Matierno e delle zone collinari. La struttura infatti era stata interessata gli scorsi mesi da interventi di manutenzione straordinaria resi necessari a causa di abbondanti infiltrazioni che ne compromettevano la sicurezza. Potrà inoltre ritornare temporaneamente presso i locali del Centro Polifunzionale e nel rigoroso rispetto alle prescrizioni anti covid 19 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Le associazioni del Centro Polifunzionale di Matierno ospitato presso l’ex Scuola elementare del quartiere riavranno finalmente la propria sede. Da23 novembre, nel rispetto delle misure stabilite dai protocolli di sicurezza Covid-19 e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali,lediin favore dei giovani e dei cittadini di Matierno e delle zone collinari. La struttura infatti era stata interessata gli scorsi mesi da interventi di manutenzione straordinaria resi necessari a causa di abbondanti infiltrazioni che ne compromettevano la sicurezza. Potrà inoltre ritornare temporaneamente presso i locali del Centro Polifunzionale e nel rigoroso rispetto alle prescrizioni anti covid 19 ...

