Salernitana- Reggiana, 3-0 a tavolino per i campani (Di venerdì 20 novembre 2020) Come accaduto per Juventus- Napoli in Serie A, anche in Serie B il risultato di Salernitana- Reggiana è stato deciso dal Giudice Sportivo, che ha assegnato il 3-0 a tavolino per i granata di Castori. Con questi tre punti la Salernitana sale al secondo posto in compagnia del Chievo a 14 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Empoli. La Reggiana, invece, rimane ferma a 7. Perché non si è giocato il match? Il match non venne disputato lo scorso 31 ottobre a causa della positività al Covid-19 di innumerevoli tesserati della squadra emiliana che decise di non presentarsi allo stadio Arechi. Cosi le è stato inflitta la sconfitta a tavolino ma senza alcun punto di penalizzazione. Le motivazioni del giudice Il giudice sportivo ha fatto sapere che “dagli accertamenti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Come accaduto per Juventus- Napoli in Serie A, anche in Serie B il risultato diè stato deciso dal Giudice Sportivo, che ha assegnato il 3-0 aper i granata di Castori. Con questi tre punti lasale al secondo posto in compagnia del Chievo a 14 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Empoli. La, invece, rimane ferma a 7. Perché non si è giocato il match? Il match non venne disputato lo scorso 31 ottobre a causa della positività al Covid-19 di innumerevoli tesserati della squadra emiliana che decise di non presentarsi allo stadio Arechi. Cosi le è stato inflitta la sconfitta ama senza alcun punto di penalizzazione. Le motivazioni del giudice Il giudice sportivo ha fatto sapere che “dagli accertamenti ...

ReggioPress : Calcio e Covid19, Salernitana-Reggiana: sconfitta a tavolino per i granata - TuttoAscoli : Salerno su sullo 0-3 della Reggiana con la Salernitana: 'Valuteremo se fare ricorso' - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: GdS - Oggi il giudice per Salernitana e Reggiana - periodicodaily : Salernitana- Reggiana, 3-0 a tavolino per i campani - UgoBaroni : RT @SkySport: Salernitana-Reggiana, la decisione del Giudice Sportivo: assegnato il 3-0 a tavolino -