Ruggiero (Pd): “Il mastellismo porterà alla rovina della provincia e di Benevento” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Consigliere provinciale del Partito Democratico Giuseppe Antonio Ruggiero. “Ho letto con interesse l’anonimo comunicato stampa firmato genericamente da “Noi Campani” senza che alcun esponente di questo locale partito lo abbia ufficialmente sottoscritto. Questo è il modo di operare che si ha da qualche tempo in questa provincia, specie se si mette in discussione l’operato del capo, in questo caso il Sindaco della città di Benevento Clemente Mastella. Ma andiamo per ordine perchè c’è la necessità di rispondere alle tante inesattezze che gli anonimi esponenti di Noi Campani hanno dichiarato. Ricordo a questa compagine che la situazione finanziaria della Samte era stata affrontata, e chiusa, attraverso un concordato in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Consiglierele del Partito Democratico Giuseppe Antonio. “Ho letto con interesse l’anonimo comunicato stampa firmato genericamente da “Noi Campani” senza che alcun esponente di questo locale partito lo abbia ufficialmente sottoscritto. Questo è il modo di operare che si ha da qualche tempo in questa, specie se si mette in discussione l’operato del capo, in questo caso il Sindacocittà di Benevento Clemente Mastella. Ma andiamo per ordine perchè c’è la necessità di rispondere alle tante inesattezze che gli anonimi esponenti di Noi Campani hanno dichiarato. Ricordo a questa compagine che la situazione finanziariaSamte era stata affrontata, e chiusa, attraverso un concordato in ...

tato_ruggiero : RT @MinisteroSalute: Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dispos… - DaniloDiMaio02 : @Ri_Ruggiero e qual è il problema? - Perrellina : Maria quando nn ha in simpatia una persona è talmente palese, che lo caccia via come il povero Ruggiero #uominiedonne - F202084530275 : Si Gianni ma solo Ruggiero dovrebbe andarsene ??sei il solito che ca a simpatia #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Ruggiero “Il Attacco cardiaco e coronavirus: in alcuni casi colpisce il cuore Corriere della Sera